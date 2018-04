Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Wir wollen, dass diese Leute auch strafrechtlich international zur Verantwortung gezogen werden. Dafür muss man vieles auf den Weg bringen, was es bisher noch nicht gibt. Und ansonsten: Ja, ich bin der Auffassung die wiederholte Anwendung von chemischen Waffen, die international geächtet sind, die wiederholte Anwendung kann nicht ohne Folgen bleiben. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das gilt es jetzt zwischen den westlichen Partnern miteinander zu besprechen. SCHNITT. Es kann nicht sein, dass mittlerweile zwölfmal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Resolutionen am Veto von Russland gescheitert sind, nur weil man seinen Einfluss dort erhalten will und Russland die schützende Hand über Assad hält. Das kann so nicht bleiben, das kann so nicht weitergehen. Und insofern, wir halten dem Druck, den politischen Druck auf Russland aufrecht. Und wir würden ihn gerne weiter erhöhen, denn Russland zu einem anderen Verhalten zu bewegen, ist eine Voraussetzung für die Lösung des Syrien-Konfliktes."