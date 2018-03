HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD): "Das Ergebnis der Wahl in Russland hat uns genauso wenig überrascht wie die Umstände dieser Wahl. Von einem fairen politischen Wettbewerb, wie wir ihn kennen, kann sicherlich nicht in allen Punkten die Rede sein. Die Tatsache, dass diese Wahl auch auf dem völkerrechtswidrig annektierten Gebiet der Krim stattgefunden hat, ist auch ein Punkt, der aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist. Und insofern gehen wir davon aus, Russland wird ein schwieriger Partner bleiben. Aber Russland wird auch gebraucht, wenn es um die Lösung der großen internationalen Konflikte geht. Und deshalb wollen wir im Dialog bleiben, erwarten aber auch von Russland konstruktive Beiträge. Und zwar mehr als das gerade in der jüngsten Vergangenheit der Fall ist."