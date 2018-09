Im Rahmen eines zweitägigen Antrittsbesuchs in der Türkei hat Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Deutschland hat der Türkei Hilfe mit syrischen Flüchtlingen in Aussicht gestellt. Sollte es zu Kämpfen an breiter Front kommen, sei Deutschland zur Verstärkung seines humanitären Engagements bereit, sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Generell wolle man die Beziehungen zur Türkei wieder verbessern, so Maas. "Wir sind Partner in der Nato. Also, wir wissen, in vielen internationalen Fragen können wir und sollen wir eng zusammenarbeiten. Und deshalb haben wir in Deutschland, die deutsche Bundesregierung, ein strategisches Interesse daran, unsere Beziehungen konstruktiv zu gestalten." Maas sprach auch das Thema von in der Türkei inhaftierten Deutschen an. Er wollte sich aber nicht näher zum Inhalt der Gespräche äußern. Laut Außenministerium befinden sich 50 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Von den 35 Deutschen, die seit dem Putschversuch vor zwei Jahren wegen politischer Vorwürfe inhaftiert worden seien, befänden sich noch sieben in türkischer Haft. Darunter drei mit doppelter Staatsangehörigkeit.