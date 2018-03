Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat seine Antrittsbesuche in Israel und bei den Palästinensern absolviert. In Jerusalem sicherte dabei am Montag dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu trotz mancher Streitfragen die Solidarität Deutschlands zu. Der Platz Deutschlands werde bei all diesen Fragen immer an der Seite Israels sein, sagte Maas. Als Konfliktpunkte nannte er das Atomabkommen mit dem Iran und eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Maas wiederum sagte, er wolle sich trotz des festgefahrenen Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt einsetzen. Er forderte im Zusammenhang seines Treffens mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas von dessen Führung Gesprächsbereitschaft mit den Israelis. Die Palästinenser sollten zudem bereit sein, mit den USA zu sprechen. Die Palästinenser ihrerseits lehnen die US-Regierung als alleinigen Vermittler im Nahost-Konflikt ab, nachdem deren Präsident Donald Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hatte.