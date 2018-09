Bundesinnenminister Horst Seehofer trat am Mittwoch vor die Journalisten in Berlin, um die Beschlüsse im Fall von Hans-Georg Maaßen zu verteidigen. Die Spitzen der großen Koalition hatten am Dienstag nach massiver Kritik an Äußerungen von Maaßen über die Chemnitzer Ausschreitungen die Entlassung des Verfassungssschutz-Präsidenten beschlossen. Maaßen soll künftig den Posten eines Staatssekretärs im Bundesinnenministerium übernehmen. In seiner neuen Funktion als Staatssekretär werde Maaßen für Sicherheit zuständig sein mit den Bereichen Bundespolizei, Cyber- und öffentliche Sicherheit. Der Verfassungsschutz werde nicht in seine Zuständigkeit fallen, so Seehofer. Maaßen genieße nach wie vor sein Vertrauen, sagte Seehofer. Seines Wissens gelte das auch für die Kanzlerin: "Ein Vertrauensentzug durch die Kanzlerin, den habe ich nicht gehört, aber entscheidend ist, dass der Dienstherr Vertrauen hat. Wenn dann ein Koalitionspartner keines hat, glaube ist bei so einer Behörde richtig, wenn man sich um eine Konsenslösung bemüht. Ich habe mir das nicht gewünscht. Ich habe es auch nicht angestrebt. Ich habe nicht so was, auch wenn man gerne diskutiert, so was wünscht man sich nicht. Und es wäre auch aus meiner Sicht jedenfalls nicht nötig gewesen." Seehofer erklärte, es stehe noch kein Nachfolger für Maaßen an der Spitze des Verfassungsschutzes fest. Er werde zeitnah einen Personalvorschlag machen. Bis zur Neubesetzung werde Maaßen an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes bleiben. Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz kritisierte die Entscheidungen im Fall Maaßen: "Also, ich glaube, es ist tatsächlich so gedacht gewesen, dass man hier eine gesichtswahrende Lösung für alle konstruiert. Aber sie ist eben so verquer, dass am Ende alle ihr Gesicht verlieren. Ich finde übrigens, auch Herr Maaßen." Die Beförderung von Maaßen zum Staatssekretär sorgt auch innerhalb der SPD für erheblichen Unmut. Mehrere SPD-Politiker, darunter auch Mitglieder des Parteivorstandes, brachten am Mittwoch einen Ausstieg aus der Koalition ins Gespräch. Der SPD-Vorstand will am Montag beraten. Die Führung unter Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles will das Regierungsbündnis trotz der Kritik fortsetzen.