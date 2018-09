Ankunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch zur Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) in Berlin. Maaßen soll den Bundestagsabgeordneten im geheim tagenden Gremium Rede und Antwort stehen. Der Verfassungsschützer hatte in einem Interview erklärt, bei den Ausschreitungen in Chemnitz habe es keine Belege für Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen gegeben. Auch hatte er Zweifel an der Echtheit des Videos geäußert und von gezielten Falschinformationen gesprochen. Beweise für seine Äußerungen blieb Maaßen zunächst schuldig. Später ruderte er offenkundig zurück. In einem Bericht für das Bundesinnenministerium mache Maaßen deutlich, dass er das Video nicht für eine Fälschung halte, hieß es in mit dem Vorgang vertrauten Kreisen. Andre Hahn, der für die Linken im PKG sitzt, hält Maaßen nicht mehr für tragbar. "Aber jetzt ist das Maß einfach übervoll. Und wenn man sich den Bericht ansieht, dann hat Herr Maaßen nicht wirklich etwas verstanden. Das, was er hier vorgelegt hat, ist der Versuch irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Durch Relativierungen oder durch Erläuterungen, die mit dem eigentlichen Wortlaut seines Interviews nichts zu tun haben. Herr Maaßen war nicht misszuverstehen. Die Worte waren deutlich. Und er wusste auch, was er sagt." Der PKG-Vorsitzende Armin Schuster von der CDU warnte vor voreiligen Schlüssen. Und verwies auf die Verdienste von Maaßen: "Und ich gebe mir auch alle Mühe übrigens die sehr sehr gute Arbeit von Hans-Georg Maaßen seit sechs Jahren nicht in den Schatten zu stellen. Das wirkt in dieser Behörde, in diesem Bundesamt. Ich bin Tausende von Stunden im Untersuchungsausschuss NSU gesessen oder hab mich mit Akten rumgeschlagen und weiß, aus welchem Stadion die Behörde kommt und in welchem sie sich heute befindet. Das gilt übrigens auch für die Landesämter. Da haben wir echte Qualitätssprünge. Das liegt zu einem großen Teil auch an diesem Behördenleiter." Am Mittwochabend sollte Maaßen im Innenausschuss des Bundestages aussagen. Dort soll auch sein Dienstherr, Innenminister Horst Seehofer, zu dem Fall Stellung beziehen.