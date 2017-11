Seine Umfragenwerte mögen ja Richtung Keller rutschen, aber für ein Andenken reicht die Prominenz noch alle Mal. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist nun auch als Schneekugel zu haben. Und er geht weg wie, geschnitten Baguette. Maryse Bazzoli hatte die Idee, den Staatspräsidenten in die Kugel zu stecken. "Na klar, es gibt die Käufer, die sagen, dass sie die Schneekugel unbedingt haben wolle für ihren Schreibtisch. Dann gibt es die Sammler. Und dann sind da Leute, die es Freunden schenken wollen, um sie ein wenig zu ärgern, als kleines Augenzwinkern. Die Schneekugel zu verschenken hat immer auch eine lustige Seite." Ein offizielles OK aus dem Präsidentenpalast gab es nicht. Und trotzdem haben sich die Macron-Schneekugeln bestens verkauft. In einem Monat gingen in Bazzolis Shop in Paris Hunderte über den Ladentisch, und auch in weiteren Läden in ganz Frankreich wurden diese Kugeln an den Franzosen gebracht. Die kleine Werkstatt im Osten des Landes, die die Kugeln herstellt, kommt kaum noch hinterher.