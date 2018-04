Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Luftschlag auf Syrien als legitim bezeichnet. "Wir haben die komplette internationale Legitimität, in diesem internationalen Rahmen zu agieren", sagt Macron in einem Fernsehinterview. Zudem habe er US-Präsident Donald Trump davon überzeugt, US-Truppen in Syrien zu belassen. "Vor zehn Tagen hat Präsident Trump gesagt, die Vereinigen Staaten sollten sich aus Syrien zurückziehen. Wir haben ihn davon überzeugt, dass es notwendig ist, zu bleiben. Abgesehen von den drei Angriffen, die zwar ein Element aber nicht die wichtigsten Dinge sind, die wir in Syrien unternommen haben, müssen wir noch eine lange Zeit bleiben. Davon haben wir ihn überzeugt. Und davon, dass wir unsere Angriffe auf Produktionsorte von chemischen Waffen beschränken müssen. Nachdem die Lage über tweets ein wenig übertrieben wurden" Trump hatte über Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders erklären lassen, dass er wolle, dass die US-Streitkräfte schnellstmöglich nach Hause kommen. Außerdem erwarte die US-Regierung, dass die regionalen Verbündeten und Partner eine größere Verantwortung sowohl militärisch als auch finanziell zur Sicherung der Region übernähmen.