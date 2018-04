Ankunft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstag in Straßburg. Im Herbst hatte Macron bereits an der Pariser Sorbonne-Universität in einem Grundsatzvortrag zahlreiche Reformen vorgeschlagen, mit denen er Europa stärker integrieren wolle. Wieder waren die Erwartungen an die Rede des Präsidenten hoch. In seiner engagierten Ansprache drängte er die EU angesichts der Europawahlen im nächsten Jahr zum Handeln. Macron sagte unter anderem, dass man bis Ende der Legislaturperiode 2019 spürbare Ergebnisse einfahren müsse. Er rief zur Vereidigung der liberalen Demokratie auf und versprach mehr Geld für das EU-Budget zu geben. Insgesamt habe sich Europa in den letzten Jahrzehnten bewährt und müsse deshalb gegen Angriffe und Populisten und autoritäre Regime verteidigt werden, sagte Macron. Die Europäische Demokratie sei angesichts der Wirren in der Welt eine Trumpfkarte.