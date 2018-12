Die Blockaden in Frankreich gehen weiter, wie hier am Dienstag in Fontaine-Notre Dame, und die Führung des Landes zeigt Wirkung: Nach wochenlangen Protesten lenkt die Regierung in Paris ein und verzichtet vorerst auf die angekündigte Erhöhung der Ökosteuer. Diese Steuer, unter anderem auf Kraftstoff, werde in den nächsten sechs Monaten nicht angehoben, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe am Dienstag in Paris. Eigentlich sollte diese Erhöhung ab Januar greifen. O-Ton: "Seit mehr als drei Wochen drücken Zehntausende Franzosen ihren Ärger aus, an Kreisverkehren, an Mautstellen, an Einkaufszentren, oder auch auf den Straßen vieler Städte in Frankreich. Dieser Ärger hat tiefe Wurzeln, das brodelt seit einer Weile. Oftmals blieb der Ärger still, wegen Zurückhaltung oder Stolz. Mittlerweile wird das kraftvoll geäußert, auf kollektive Weise. Man müsste taub oder blind sein, das nicht zu sehen oder zu hören." Zugleich verlangte der Regierungschef, dass die Gewalt bei den Demonstrationen aufhöre. Der Staat sei Garant für Frieden und öffentliche Ordnung. Keine Steuer dürfe diese in Gefahr bringen. Im Norden Frankreichs, an der Autobahn von Paris nach Brüssel, zeigt sich Demonstrant Loic Hennequin von der Bewegung der "Gelbwesten" noch längst nicht zufrieden: O-Ton: "Nein, ich glaube nicht, dass diese Vorschläge der Regierung ausreichen. Wir sind eine außergewöhnliche Bewegung. Es gibt noch so viele Forderungen. Von Rentnern, von jungen Menschen, von Arbeitern. Jeder möchte mehr Einfluss auf die Mächtigen haben. Ich denke, die Regierung sollte noch einen Schritt zurückgehen und einfach als Angebot mehr auf den Tisch packen." Der Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron hatte die Erhöhung der Ökosteuer mit dem Klimaschutz begründet. Sie sollte nach seinen Worten die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigen.