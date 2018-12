Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Montagabend mit einer Rede per Fernsehen und Internet an die Nation gewandt. Er wollte damit nach Angaben aus Regierungskreisen zeigen, dass er wieder in die Offensive komme und zugleich die Wogen der Proteste gegen seine Politik glätten könne. Macron sagte, der mittlerweile manifeste Ärger im Land sei tief und gerechtfertigt. In den vergangenen 18 Monaten sei es ihm nicht möglich gewesen, die schlechte Entwicklung der letzten 40 Jahre angemessen aufzuarbeiten. Einiges von dem, wa er gesagt habe, möge manchen im Land verletzt haben. Doch wenn man gemeinsam an das Richtige glaube, könne man Auswege aus den jetzigen Problemen finden. Deshalb habe er die Regierung gebeten, dafür zu sorgen, dass die Löhne ab Januar um 100 Euro pro Monat steigen. Er kündigte zudem weitere Sozialmaßnahmen zum Beispiel für Rentner an.