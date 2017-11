Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich bei seinem Besuch in Saudi-Arabien angesichts der angespannten Lage in der Golf-Region für eine friedliche Lösung eingesetzt. Macron traf sich am Donnerstag mit dem saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman in Riad. Bei dem Gespräch sei es um die aktuellen Konflikte im Libanon und Jemen gegangen, teilte der französische Präsidentenpalast mit. Hintergrund sind die Spannungen zwischen dem sunnitischen Königshaus von Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran. Beide rivalisieren um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Im Bürgerkrieg im Jemen unterstützen beide unterschiedliche Lager. Aber auch bei den Konflikten in Syrien, im Libanon oder dem Irak stehen sich Saudi-Arabien und der Iran als Feinde gegenüber. Macron bestätigte auch informelle Kontakte zu dem zurückgetretenen libanesischen Ministerpräsidenten Saad al Hariri. Hariri hatte sich aus Furcht um sein Leben nach Saudi-Arabien abgesetzt und im Libanon eine Regierungskrise ausgelöst. Es habe aber keine Anfrage gegeben, Hariri nach Frankreich ausreisen zu lassen, hieß es.