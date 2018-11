Aus für Fessenheim, Frankreichs ältestes Atomkraftwerk. Präsident Emmanuel Macron will die beiden Reaktoren im Sommer 2020 abschalten lassen. Wegen ihrer Nähe zu Deutschland haben Fessenheim sowie das AKW Tihange in Belgien auch hierzulande Sorgen vor Atomunfällen genährt. Die Abhängigkeit Frankreichs von der Kernenergie soll laut Macron mittelfristig gesenkt werden. Bis 2022 will der der französische Präsident aber keine weiteren Atomkraftwerke vom Netz nehmen. "Ich wurde nicht wegen des Versprechens gewählt, aus der Atomkraft auszusteigen, sondern deren Anteil am Energiemix auf 50 Prozent zu drücken. Und daran halte ich mich." Das Ziel soll bis 2035 erreicht sein. Derzeit liegt der Anteil von Atomstrom noch bei 75 Prozent. In seiner Grundsatzrede zur Energiepolitik äußerte sich Macron auch zu den jüngsten, gewaltsamen Protesten gegen die Erhöhung der Spritsteuer in Frankreich. Am Wochenende war es bei einer Demonstration gegen Macrons Reformpolitik in Paris zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Beamten setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. 20 Personen wurden verletzt, 130 Menschen festgenommen. Macron kritisierte die Krawalle aus unakzeptabel. "Ich werde aber nicht Hooligans mit Bürgern, die eine Botschaft haben, in einen Topf werfen. Ich verstehe diese Mitbürger, aber ich werde nicht denen nachgeben, die Chaos und Zerstörung suchen." "Man kann nicht am Montag für die Umwelt sein und am Dienstag gegen höhere Spritpreise. Und man kann nicht für eine CO2-Steuer stimmen, wie vor ein paar Jahren und dann die Treibstoffpreise von heute beklagen. Darf ich Sie dran erinnern, dass über diese Steuer 2009, 2014 und 2015 abgestimmt wurde." Seit über einer Woche protestieren Bürger mit gelben Warnwesten gegen die Erhöhung von Steuern auf Diesel und Benzin, die Macrons Regierung im vergangenen Jahr eingeführt hatte. Die Regierung begründet die Maßnahme unter anderem mit dem Klimaschutz: Die höheren Preise sollen Anreize für sparsamere Autos und Elektro-Autos schaffen. Der Unmut der sogenannten "Gilets Jaune" hat sich inzwischen zu einem Protest gegen Macrons Reformpolitik insgesamt entwickelt.