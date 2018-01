Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Besuch in Grossbritannien. Die britische Premierministerin Theresa May empfing ihn in der Militärakademie Sandhurst, südlichwestlich von London. Dabei machte der Gast aus Frankreich klar, dass er Ausnahmeregelungen für den britischen Finanzsektor nach dem Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union strikt ablehnt. Es könne keinen gesonderten Zugang zur EU geben, sagte Macron auf einer Pressekonferenz mit May am Donnerstag. FRENCH PRESIDENT, EMMANUEL MACRON "Ich bin hier, um sicher zu stellen, das unsere gemeinsamen Interessen verteidigt werden. Aber: Der Binnenmarkt muss erhalten bleiben. Er ist einer der Leistungen der Europäischen Union und einer ihrer Grundpfeiler. Die Entscheidung liegt auf der britischen Seite, nicht bei mir. Es kann keinen differenzierten Zugang zum Binnenmarkt geben. Auch nicht für den Finanzsektor." May bot ihrem Gast an, mit umgerechnet etwa 50 Millionen Euro die Sicherheit an den Grenzen zu stärken. Sie hofft, sich über den Bereich Verteidigung Spielraum für Zugeständnisse bei den Brexit-Verhandlungen verschaffen zu können. Doch Macron machte klar, dass er sich auf so etwas nicht einlassen wolle. Die Briten haben ausgeschlossen, sich auf ein Brexit-Abkommen einzulassen, bei dem sie weiter in den EU-Haushalt einzahlen und die vier Grundfreiheiten der Staatengemeinschaft respektieren. Stattdessen wirbt May für ein Freihandelsabkommen, das nur die Bereiche Güter und Dienstleistungen umfasst.