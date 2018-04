Um IT ganz nah und Durchblick auch in technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen ging es am Mittwoch im Bundeskanzleramt. Dessen Hausherrin Angela Merkel empfing knapp zwei Dutzend Mädchen als Auftakt zum diesjährigen "Girls' Day". Der findet am Donnerstag bundesweit und bereits zum 18. Mal statt; an ihm öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Sie sollen einen kleinen Einblick gewinnen in Ausbildungsberufe und Studiengänge in Bereichen wie Informationstechnologie, Handwerk oder Naturwissenschaften. Denn dort sind Frauen bisher bekanntlich eher selten vertreten, wie die Veranstalter auf der offiziellen Internetseite anmerken. Oder die Mädchen sollen auf, wie es dort ebenfalls heißt, weibliche Vorbilder in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik treffen. Dazu kann wohl auch die Bundeskanzlerin gezählt werden, die sich an Ständen über die Projekte informierte, auch mal Hand anlegte und den in ihren Augen unbefriedigenden Status quo beschrieb. O-Ton: "Das wesentliche Ziel des Girls' Days ist es, Mädchen für die Berufe zu gewinnen, die nicht als Mädchen-Berufe zählen. Das ist eigentlich wichtiger denn je. Der aktuelle Berufsbildungsbericht der Bundesregierung für den Zeitraum Oktober 2016 bis Oktober 2017 zeigt, dass in Berufen, in denen die Frauen traditionell schon unterrepräsentiert sind, bei den neuen Ausbildungsverträge noch mal wieder ein kleiner Rückgang zu verzeichnen war, und zwar von 3,2 Prozent, also Bewegung in die falsche Richtung." Das zu ändern, dazu soll der Mädchenzukunftstag beitragen, der ist laut den Koordinatoren das weltweit größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen. 2001 ins Leben gerufen, haben seitdem demzufolge rund 1,8 Millionen Mädchen mitgemacht. Im vergangenen Jahr waren es etwa 100.000, auf der Internetseite präsentierten Firmen und Organisationen mehr als 10.000 diesbezügliche Angebote.