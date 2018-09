Zahlreiche Berliner haben am Freitag auf einer Mahnwache vor der sächsischen Landesvertretung die Sachsen und die sächsische Regierung aufgefordert, den Ausschreitungen in Chemnitz ein Ende zu bereiten. Der Organisator der Mahnwache, Dirk Ludigs, sagte, er halte die Vorgänge in Chemnitz für ein eklatantes Staatsversagen. O-Ton: "Ich denke, dass die sächsische Regierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen sehr schlechten Job gemacht hat, die Demokratie in Sachsen zu verteidigen und darum sind wir heute vor dieser Landesvertretung, weil es die Aufgabe einer Regierung im Rechtsstaat ist, den Rechtsstaat zu verteidigen und das fordern wir von ihnen ein." Etwa 200 Menschen waren seinem Aufruf "Sachsen - Stopp den Mob" gefolgt.