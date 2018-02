Neben vielen Schülerdemonstrationen in den USA gab es am Montagabend in Florida auch einige Mahnwachen, so wie diese. Erhellt vom Kerzenlicht wollten die Teilnehmer ein Zeichen setzen und an den verhängnisvollen Amoklauf an einer Schule in der Woche zuvor erinnern. Ein 19-jähriger Ex-Schüler hatte an der Marjory Stoneman Douglas High School 17 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet. Der erste Schock der Schüler hat sich mittlerweile in Wut auf die Politiker umgewandelt. Im März soll ein großer Demonstrationszug durch Washington stattfinden. US-Präsident Donald Trump zeigte sich nach Angaben seiner Sprecherin offen für bestimmte Änderungen an den Vorschriften zum Waffenerwerb. Trump unterstütze Bemühungen, die Überprüfung von Waffenkäufern zu verbessern, teilte Präsidialamts-Sprecherin Sarah Sanders am Montag mit. Trump und die Republikaner lehnen jedoch Verbote zum Tragen von Waffen strikt ab. Die Waffenlobby gehört bei Wahlen zu den wichtigsten finanziellen Unterstützern republikanischer Kandidaten.