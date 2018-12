Das Machtzentrum im größten demokratischen Land der Welt scheint ein hervorragendes Spielgelände zu sein. So offenbar die Meinung der vier- bis fünftausend Rhesus-Makaken, die laut Schätzungen auf dem Gelände in der indischen Hauptstadt leben. Affen sind in indischen Großstädten keine Seltenheit, doch an den Ministerien in Neu Delhi treiben es die Affen so wild, dass sich Minister und Bürokraten zunehmend beschweren. Diese Angestellte des Innenministeriums sagt: "Sie klauen Leuten das Essen aus der Hand, manchmal zerreißen sie auch Dokumente und Unterlagen, wenn sie durchs Fenster reinklettern." Erst vor Kurzem warnten Behörden auch davor, den Affen zu nahe zu kommen, besonders wenn ein Jungtier in der Nähe ist, und heuerten Affenjäger aus der Volksgruppe der Kalandars an, zu deren Tradition es gehörte Affen zu dressieren. Affenjäger Gul Khan erklärt, der Trick zum Verscheuchen der hier ansässigen Rhesus Makaken sei es, Languren zu imitieren, denn vor denen hätten sie Angst. Zu gute kommt den Affen allerdings, dass sie von vielen Passanten gefüttert werden. Immerhin betrachten viele Hinduisten Affen als eine Inkarnation der Gottheit Hanuman. Tierschützer Kartik Satyanaravan von Wildlife SOS sagt, solange die Affen gefüttert würden, wäre es unmöglich sie zu verscheuchen: "Weil es die Affen verwirrt, und sie dann denken, dass sie immer gefüttert werden. Die Leute müssen auch verstehen, dass sie keine Abfälle wegwerfen dürfen, denn die Affen denken dann, man hätte Essen für sie zurechgelegt." Indiens Regierung unter Premierminister Narendra Modi würde sich vermutlich lieber ohne weitere Störungen auf die Parlamentswahlen im kommen Frühjahr konzentrieren, trotzdem wird sie sich wohl noch eine Weile mit den Makaken rumschlagen müssen.