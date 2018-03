Friedensnobelpreisträgerin Malala ist nach knapp sechs Jahren in ihr Heimatland Pakistan zurückgekehrt. Dabei handelt es sich um einen mehrtägigen Kurzbesuch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Am Donnerstag landete sie in der Hauptstadt Islamabad. Und später traf die Kinderrechtsaktivistin bereits mit Premierminister Abbasi zusammen. Im Jahr 2012 hatte ein pakistanisches Taliban-Mitglied ihren Schulbus angehalten und ihr aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Sie wurde notoperiert und zur Behandlung nach Großbritannien ausgeflogen. Malala hatte die Taliban gegen sich aufgebracht, weil sie Schulbildung für Mädchen gefordert hatte. Im Jahr 2014 bekam sie den Friedensnobelpreis als bisher jüngste Preisträgerin aller Zeiten.