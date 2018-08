Richtig gut malen können, Kunstwerke schafften, das möchten viel. Spätestens wenn man dann Stift oder Pinsel in der Hand hat, wird klar: So einfach ist es nicht. In Zukunft könnte jedoch die reine Vorstellung einen Bildes ausreichen, die Umsetzung übernimmt der Computer, gesteuert durch Hirnströme. Die werden mit einer Kappe gemessen und dann auf eine Malprogramm übertragen. "Brainpainting" nennt sich das Verfahren. Der Künstler Adi Hoesle nutzt es für ein Kunstprojekt: "Das Spannende ist natürlich bei 'Brainpainting', dass es hier eine Schnittstelle Wissenschaft oder Technik und Kunst noch gibt und dass es eben auch kunstspezifische Fragen stellt: also, wie entsteht ein Bild, wo entsteht ein Bild, oder anders ausgedrückt, wer ist denn jetzt eigentlich der Autor von diesem Bild, Sie oder ich?" Die Idee "Brainpainting" entstand durch eine Begegnung mit dem mittlerweile verstorbenen, an der Nervenkrankheit ALS leidenden Künstler Jörg Immendorff. Die nötige Software und weitere technische Unterstützung kam von der Universität Tübingen. "Dass so eine kleine Software, die relativ einfach ist, es schafft, sich irgendwie in mein Gehirn einzunisten und etwas rauszulesen, das ist schon spannend irgendwie." Für Viele mag dies eine Spielerei sein. Für Menschen mit Behinderung bietet "Brainpainting" neue Möglichkeiten des Ausdrucks und der Teilhabe. Angela Jansen ist seit 20 Jahren an ALS erkrankt und sitzt fast völlig bewegungsunfähig in einem Spezialrollstuhl. Sie kann mittels Augenbewegungen über einen speziellen Computer kommunizieren: "Endlich muss ich nicht mehr untätig rumsitzen." Und mit "Brainpainting" jetzt auch wieder malen. Das Projekt ist noch bis zum 25. September im Kleisthaus in Berlin zu sehen - und zu erfahren.