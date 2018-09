Tränengasschwaden ziehen über diese Straßen in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitag versucht, regierungskritische Proteste zu zerstreuen. Demonstranten hatten am Unabhängigkeitstag angekündigt, vor den Sitz der Arbeitsvermittlung ziehen zu wollen. Anhaltende Proteste in Bamako richten sich gegen die Wahl von Ibrahim Boubacar Keita zum Regierungschef. Er war am 4. September vereidigt worden. Wahlverlierer Soumaila Cissé behauptet, bei der Wahl im vergangenen Monat sei es zu Manipulationen gekommen. "Wir gehen nicht nur gegen das Wahlergebnis auf die Straße sondern auch gegen die lächerlichen Feierlichkeiten zum nationalen Unabhängigkeitstag. Der Präsident will diesen Feiertag mit der Feier seines Wahlsiegs vermischen und das ist nicht normal. Wir wollten vor der Arbeitsvermittlung übernachten und morgen dort demonstrieren." Der Norden Malis ist Rückzugsgebiet mehrerer islamistischer Gruppierungen. Eine UN-Friedenstruppe bemüht sich um eine Stabilisierung des Landes. Auch die deutsche Bundeswehr ist an der Mission beteiligt.