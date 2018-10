Der Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels H. geht in eine neue Runde. Er war bereits im Februar 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem damaligen Urteil wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Seit 2015 sitzt er in Haft. Der ehemalige Pfleger soll im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Patienten umgebracht haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler verabreichte er ihnen eigenmächtig Medikamente, um Herz-Kreislauf-Stillstände auszulösen und sie anschließend wiederzubeleben. Viele starben. Am Dienstag muss sich der bereits verurteilte ehemalige Krankenpfleger wegen 100 weiterer Morde an Patienten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst verantworten. Weil zu dem Verfahren 126 Nebenkläger zugelassen wurden, findet der Prozess aus Platzgründen nicht im Landgericht, sonder in der Weser-Ems-Halle statt. Es handelt sich um den bundesweit größten Mordprozess der Nachkriegszeit. Melanie Bitter, Sprecherin am Landgericht Oldenburg: "Jetzt geht es einfach um neue Fälle, und die Staatsanwaltschaft muss in Deutschland, wenn ein Tatverdacht besteht, ermitteln, und wenn der Tatverdacht hinreichend ist, anklagen. Bei Verbrechen gibt es nur eine andere Variante, nämlich die Einstellung mit der Begründung, dass dieser Fall nicht mehr ins Gewicht fällt. Und ich denke, dass kann man bei toten Angehörigen Nebenklägern nicht wirklich verkaufen." Ziel des Verfahrens sei es nach Gerichtsangaben in erster Linie, den Angehörigen Klarheit über das Schicksal der Opfer zu verschaffen. Es gehe nicht um die Verlängerung der Haftzeit. Nach deutschem Recht könne ein Angeklagter nur einmal zu lebenslanger Haft verurteilt werden. In dem Verfahren sind bis Mitte Mai 2019 bislang 24 Termine angesetzt.