Rekorde dürfen gefeiert werden: Der englische Fußballclub Manchester City hat am Montag zuhause seine großen Erfolge in dieser Saison gefeiert: Das Team gewann die Meisterschaft in der Premier League und zudem den Ligue-Cup. Die Mannschaft von Trainer Josep "Pep" Guardiola erreichte zahlreiche Rekorde: Die meisten Punkte aller Zeiten, die meisten Tore, die meisten Siege und den größten Vorsprung. Guardiola sagte, er wolle nun einfach den Sommer genießen und die WM vom Sofa aus entspannt verfolgen. Gefragt, ob er Erfolge wie jene 100 Punkte in seinen kühnsten Träumen erhofft habe, sagte Guardiola: O-Ton: "Klar, natürlich, leicht - in keiner Weise, nein. Aber hier stehen wir - wir haben es geschafft." Der Kapitän von Manchester City, der Belgier VINCENT KOMPANY, sagte zur Frage, wie solch ein sehr junges Team zu führen sei: O-Ton: "Das ist leicht! Wissen Sie, diese Jungs sind hungrig, sie wollen Titel gewinnen, sie wollen vorwärtskommen und hart trainieren. Manchmal muss ich dann den brummigen Vater geben, aber meistens ist es leicht!" Das letzte Tor der Saison war für das Team erst wenige Sekunden vor Ablauf der allerletzten Nachspielzeit gefallen - die perfekte Punktlandung auf der magischen Zahl von 100 Zählern. Was für ein Happy End für Manchester City!