Im türkischen Eskisehir hat ein bewaffneter Täter an der Osmangazi-Universität mehrere Menschen erschossen und verletzt. Laut Medienberichten soll der Mann in die erziehungswissenschaftliche Fakultät eingedrungen sein und dort um sich geschossen haben. Den Berichten zufolge arbeitete der mutmaßliche Täter als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät. Der Direktor des Instituts sagte in einem Interview mit dem Sender CNN Turk, er vermute persönliche Motive hinter der Tat. Der Täter habe mit seinen Kollegen Probleme gehabt. Ayse Alpay, eine Professorin der Uni, warf der Universitätsleitung Untätigkeit vor: "Warum hat der Hohe Rat der Universität nicht gehandelt? Warum hat der Rektor nicht gehandelt? Warum haben sie nichts gemacht? Wir haben eineinhalb Jahre Beschwerden eingereicht. Sie haben sie alle ignoriert. Sie haben die Überprüfung des Täters verhindert." Die Sicherheitskräfte konnten den mutmaßlichen Täter noch auf dem Unigelände festnehmen.