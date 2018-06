Auf der Internationalen Raumstation ISS verabschiedete sich am Sonntag die Besatzung der 55. Expedition. Der russische Kommandant Anton Shkaplerov übergab das Kommando an seinen amerikanischen Nachfolger Andrew Feustel, bevor er mit seinem japanischen und US-amerikanischen Kollegen die Heimreise antrat. Ihre Mission hatte 168 Tage gedauert, laut NASA hatten sie dabei die Erde 2,688 Mal umrundet. In einer Sojus Raumkapsel werden die Astronauten noch am Sonntag in der Steppe in Kasachstan erwartet.