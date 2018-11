Über 200 Jahre lang lagen sie in privaten Sammlungen verborgen - nun kommen einige der wertvollsten Juwelen von Marie Antoinette unter den Hammer. Am 14. November soll die Auktion in Genf stattfinden. Daniela Mascetti aus der Juwelenabteilung des Auktionshauses Sotheby's zeigt sich zuversichtlich: "Das wird glaube ich ein guter Verkauf. Die ganze Kollektion wird vor Verkauf auf etwa 4,5 Millionen Dollar geschätzt. Am höchsten bewertet wird ein Anhänger von Marie Antoinette mit ganz besonderem Juwel und einem Diamanten. Der wird auf 1 bis 2 Millionen Dollar geschätzt." 49 Karat hat der begehrte Anhänger. Doch bei allem Glitzer seien die Juwelen mehr als nur teure Schmuckstücke, meint Daniela Mascetti: "Früher hat man Schmuck nur als eine Art Wunderkerze angesehen: als kostbare kleine Dinger, die ein Outfit ausschmücken. Aber inzwischen wird glaube ich die Geschichte des Juwelen-Designs mehr geschätzt - und auch der Herkunft von Juwelen wird viel Wert beigemessen. Also ja: Mittlerweile erkennen viele Menschen Juwelen als echte Kunstwerke - und nicht mehr nur als schöne Hingucker." Marie Antoinette wurde als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich geboren. Später regierte sie Frankreich als Ehefrau von König Ludwig dem XVI. Beide wurden 1793, nach der Französischen Revolution, auf der Guillotine hingerichtet.