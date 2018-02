Am Faschingsdienstag hat in München der traditionelle "Tanz der Marktweiber" auf dem Viktualienmarkt stattgefunden. Bei der Veranstaltung, die als Höhepunkt des Münchner Faschings gilt, zeigen die Betreiberinnen des Viktualienmarkts ein Bühnenprogramm. Dieses Jahr boten die 60er Jahre die thematische Vorlage für das ausgelassene Tanz- und Musikprogramm, zu dem selbst Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf die Bühne gebeten wurde. Und hier die Stimmen von einigen Zuschauern vor Ort: "Ja, weil man es doch mal testen muss. Also, ich wohne schon seit ein paar Jahren hier und dann muss man es doch mal mitnehmen. Vielleicht werde ich ja doch noch zum Faschingsfreund." "Na ja, es ist schon mal mehr los, als am Sonntag, muss ich sagen, und wir können endlich mal die Marktweiber gucken, noch nie im Leben gesehen, also wird es jetzt langsam mal Zeit." "Ja, als Münchner muss man das schon mal miterleben. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Wir müssen den anderen ja auch zeigen, dass wir auch Fasching feiern können, gerade denen da oben da." "Na, also, die ganzen Münchner sind einfach stur. Kein Vergleich mit Köln oder mit Österreich - ah, nicht Österreich - Köln und Düsseldorf. Hier fehlt der Schwung." Nach Angaben des Münchner Stadtportals waren Tausende Zuschauer gekommen, um auch in diesem Jahr wieder gemeinsam auf dem Viktualienmarkt Fasching zu feiern.