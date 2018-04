Junge Juden und Überlebende des Holocaust gingen gemeinsam, am Mittwoch in Polen, beim sogenannten "Marsch der Lebenden". Die drei Kilometer lange Strecke führte von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager in der Nazi-Zeit. Zum 30. Jahrestag des Marsches nahmen auch der israelische Staatspräsident Rivlin und Polens Präsident Duda teil. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden durch Polens umstrittenes Holocaust-Gesetz überschattet. Die Vorschrift sieht Geld- und Haftstrafen für diejenigen vor, die dem polnischen Staat oder Volk Verantwortung oder Mitverantwortung für Verbrechen des Nazi-Regimes zuschreiben. Sie hatte eine tiefe diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Der Holocaust-Überlebende Bogdan Bartinowski hatte eine Botschaft für alle Politiker auf der Welt: "Kein Kind sollte irgendwo die Welt aus einem Lager hinter Stacheldraht betrachten müssen. Das ist der wesentliche Gedanke, den ich während meines Lebens gehabt habe. Was ich den Politikern sage möchte? Sie sollen sich so verhalten, dass Konflikte, Kriege und Hass verhindert werden können. In vielen Ländern sind diese Dinge in den vergangenen Jahren gewachsen." Mit dem Marsch wollen die Veranstalter die Teilnehmer dazu ermutigen, gegen Gleichgültigkeit, Rassismus und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Viele, die am Donnerstag dabei waren, haben aber auch ganz persönliche Motive: "Meine Großmutter war hier und deshalb bin ich gekommen. Das ist sehr wichtig für uns und für meine Familie" Die Zahl der Menschen, die während des Holocaust umgekommen sind, wird auf sechs Millionen geschätzt. Die Zahl der Opfer im ganzen Lagerkomplex von Auschwitz soll dabei über einer Million liegen.