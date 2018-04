Für diese Männer von der Müllabfuhr in Memphis, Tennesse ist der 4. April kein gewöhnlicher Tag. Vor genau 50 Jahren wurde in ihrer Stadt der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet. King war nach Memphis gekommen, um Müllmänner bei ihrem Protest gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu unterstützen. "Es macht mich sehr traurig. Er kam hierher, um für unsere Rechte zu kämpfen und bei dem Versuch, die Dinge geradezurücken, hat er sein Leben verloren. Die Dinge sind trotzdem besser geworden, aber es ist noch ein langer Weg." Vorschriften für Arbeitsschutz, wie sie heute üblich sind, gibt es 1968 für die Müllarbeiter von Memphis noch nicht. So lautet zum Beispiel eine Anweisung damals, bei strömenden Regen im Sammelbehälter des Wagens Unterschlupf zu suchen. Als zwei Kollegen grausam in der Müllpresse ums Leben kommen, rufen die Arbeiter zum Streik auf Im Nationalen Museum für Bürgerrechte in Memphis erinnern lebensgroße Skulpturen an die Wut der Arbeiter. Ihr Streik wird schon bald von gewaltsamen Zusammenstößen zwischen schwarzen Bürgerrechtlern und weißen Anhängern der Rassentrennung überschattet. King versucht, den Konflikt friedlich zu lösen. Henry Leach, damals einer der Streikenden, erinnert sich. "Er kam, um für Gerechtigkeit zu sorgen und nicht für Gewalt. Er wollte uns helfen, das zu bekommen, was wir forderten und ich sage Ihnen, er wurde für uns wie ein Vater." Als Müllmann ist Leach inzwischen in Rente, heute gehört ihm ein Restaurant in Memphis. Was die Zukunft anbelangt, klingt er nicht so optimistisch. "Uns bleibt heute nichts mehr übrig als für bessere Bedingungen zu beten, so sehe ich das." Michael Griffin, der seit 30 Jahren für die Müllabfuhr in Memphis arbeitet, zeigt sich da etwas hoffnungsvoller. "Was die Rassenbeziehungen in den USA angeht, glaube ich, ist es viel besser geworden, denn die Leute fangen an zu begreifen, dass unsere Nation gespalten ist. Wir wurden schon vor langer Zeit gespalten und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber die Menschen müssen einsehen, dass sich die Dinge ändern müssen." 1968 gab es eine Veränderung, inmitten aller Trauer und Wut über die Ermordung Martin Luther Kings. Zwei Wochen nach dem Attentat wurde der Streik der Müllarbeiter beendet, mit einer Lohnerhöhung und einer Vereinbarung für bessere Arbeitsbedingungen.