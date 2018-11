In Frankreich demonstrieren Zehntausende Menschen weiter gegen die Pläne der französischen Regierung, die Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen. Auch am Dienstag blockierten Demonstranten Straßen im ganzen Land. Passend zum Auftreten hat sich die Bewegung den Namen "Gilets Jaunes" gegeben - zu Deutsch: "Gelbe Warnwesten". Ein Liter Super kostet in Frankreich aktuell etwa 1,53 Euro, das sind etwa 20 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die französische Regierung begründet die Steuererhöhungen unter anderem mit dem Klimaschutz: Die höheren Preise sollen Anreize für sparsamere Autos und Elektro-Autos schaffen. Wegen der Steuererhöhung ist die Beliebtheit von Präsident Emmanuel Macron auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Einer Umfrage zufolge sind nur noch 25 Prozent der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden. Trotz massiver Proteste will Macron an den Plänen festhalten.