Panzer und Militärpolizei auf den Straßen - Brasilien bereitet sich mit massiven Sicherheitsvorkehrungen auf die Amtseinführung von Jair Bolsonaro vor. Der rechtsextreme Politiker wird am 1. Januar in der Hauptstadt Brasilia als Präsident vereidigt. Laut Berichten lokaler Medien werden zwölf ausländische Staats- und Regierungschefs an den Feierlichkeiten teilnehmen, darunter Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Israels Premier Benjamin Netanjahu. Mit Bolsonaro steht Brasilien vor einem radikalen Wandel. Der Ex-Fallschirmjäger, hier bei einem Treffen mit Netanjahu am Freitag, ist seit der Diktatur von 1964 bis 1985 der erste Präsident mit militärischem Hintergrund. Im Wahlkampf hatte der 63-Jährige die Militärdiktatur verherrlicht, politischen Gegnern mit "Säuberungen" gedroht und mit frauenverachtenden, rassistischen und homophoben Äußerungen für Empörung gesorgt. Seine zentrale Themen sind die grassierende Korruption in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas und die ausufernde Kriminalität. So will er den Schusswaffengebrauch für Polizisten und auch Bürger erleichtern. Umweltschützer fürchten einen Ausbau von Atom- und Wasserkraftwerken im Amazonas-Gebiet.