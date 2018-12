Auftakt einer schwierigen Woche für Theresa May. Die britische Premierministerin musste zum Beginn der fünftägigen Debatte über ihren Brexit-Vertrag mit der EU zwei herbe Rückschläge einstecken. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus stimmten am Dienstag für die sofortige Freigabe eines für die Regierung erstellten Rechtsgutachtens zum Brexit. Die Regierung hatte dies bislang abgelehnt und lediglich eine Zusammenfassung veröffentlicht. Zum anderen setzte eine Gruppe aus Mays konservativer Partei durch, dem Unterhaus mehr Mitspracherecht bei den nächsten Schritten der Regierung einzuräumen, falls die Kammer den Vertrag bei der entscheidenden Abstimmung am 11. Dezember ablehnt. In diesem Fall droht Ende März 2019 ein ungeregelter EU-Ausstieg Großbritanniens. May versuchte mit Nachdruck, Zweifler auf ihre Seite zu ziehen. "Es ist die Pflicht des Parlaments und von uns Politikern, einen Brexit zu liefern, der die Entscheidung des britischen Volks beim Referendum 2016 respektiert. Die oppositionelle Labour-Partei hielt dagegen. May müsse ein besseres Abkommen aushandeln oder abtreten. Gleichzeitig machte den Brexit-Gegnern ein Gutachten für den Europäischen Gerichtshof (EuGH) Hoffnung. Die britische Regierung könnte nach Einschätzung eines Generalanwalts beim EuGH die Absichtserklärung zum Austritt aus der Europäischen Union einseitig zurücknehmen, wie das oberste EU-Gericht mitteilte. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May erklärte, dies ändere nichts an der Haltung der Regierung, an der Austrittserklärung festzuhalten.