Nach der Giftattacke auf einen russischen Ex-Spion in England hat die britische Premierministerin Theresa May die Regierung in Moskau scharf angegriffen. Russland sei "sehr wahrscheinlich" für die Vergiftung von Sergej Skripal und seiner Tochter Julia verantwortlich, sagte May am Montag in London. Entweder sei Russland für die Attacke verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift weitergegeben worden sei. Das vom Militär genutzte Mittel sei in Russland entwickelt worden. Man könne im Umgang mit Russland nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte May. Der russische Botschafter sei daher einbestellt worden und müsse Erklärungen liefern. Großbritannien sei bereit, drastischere Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. In Moskau hingegen sagte das Parlamentsmitglied, der frühere Geheimdienstmann Andrej Lugovoy, es gehe der britischen Seite nur darum, Russland zu diskreditieren. Lugovoy wird von britischen Behörden selbst verdächtigt, an der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexander Litvinenko 2006 in England beteiligt gewesen zu sein. Der Abgeordnete sagte in der TV-Talkshow am Montag, das Verhalten der britischen Seite sei eine erneute hysterische PR-Kampagne, auch mit Blick auf die bevorstehende Fußball-WM.