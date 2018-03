Die Regierung Russlands hat erneut jede Verwicklung in das Nervengas-Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und auf dessen Tochter dementiert. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch in Moskau: O-Ton: "Wenn wir eine offizielle Anforderung erhalten, dann werden wir sicher innerhalb von zehn Tagen antworten. Genau so, wie es unsere Verpflichtungen im Kontext der Chemiewaffen-Vereinbarung vorsehen. Aber anstatt uns solche eine offizielle Anforderung zu senden, spielt die britische Seite weiterin ihre politischen Inszenierungen." Als Reaktion auf den Nervengift-Angriff weist die britische Regierung 23 russische Diplomaten aus, hier Bilder der Botschaft Russlands in London. Die Diplomaten hätten eine Woche Zeit, das Land zu verlassen, sagte Premierministerin Theresa May am Mittwoch. Denn Russland sei verantwortlich für den versuchten Mord an Sergej Skripal. Sie kündigte außerdem an, alle staatlichen russischen Vermögen im Land einzufrieren, wenn es Beweise dafür gebe, dass diese benutzt würden, um Leben und Eigentum von Bürgern in Großbritannien zu bedrohen.