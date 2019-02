Das sind sie, die drei britischen Unterhaus-Abgeordneten, die den Tories den Rücken kehren. Als Grund für ihren Austritt aus der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May nannten die Parlamentarierinnen den in ihren Augen desaströsen Umgang der Regierung mit dem Brexit. May bekundete ihr Bedauern, sagte aber auch, unter ihrer Führung werde die Partei "an einer vernünftigen, moderaten und patriotischen Politik festhalten." Die Austritte bedeuten eine weitere Schwächung von Mays Position. Allerdings hatte sie im Unterhaus schon vorher keine Mehrheit, sondern ist auf die Stimmen der nordirischen, protestantischen DUP-Partei angewiesen. Auch aus der oppositionellen Labour-Partei sind mittlerweile acht Abgeordnete aus Protest gegen die Brexit-Politik des Vorsitzenden Jeremy Corbyn ausgetreten. Sie führten zudem dessen Umgang mit antisemitischen Tendenzen als Grund für ihren Weggang an. May rief daraufhin dazu auf, Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen. O-Ton: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem jüdische Menschen in diesem Land sich um ihre Zukunft hier sorgen. Und auch nicht den Tag, an dem eine einst stolze Labour Partei von einem Ex-Mitglied des institutionellen Antisemitismus beschuldigt wird." Gut einen Monat vor dem geplanten Brexit steuern Großbritannien und die EU in den Austrittsverhandlungen auf einen Crash zu. May reist am Mittwoch nach Brüssel, wo sie am Abend Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft. Der betonte zuletzt, dass die EU wegen der festgefahrenen Situation eine Verschiebung des britischen Austrittsdatums Ende März akzeptieren würde.