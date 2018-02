(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Berlin: "Wir haben unsere Position zum Austritt Großbritanniens im Grundsatz nicht verändert. Wir bedauern das. Wir wollen die Verhandlungen so führen, dass wir eine möglichst konstruktive und enge Partnerschaft auch nach dem Austritt Großbritanniens haben werden, sowohl wirtschaftlich als auch politisch." // Britische Premierministerin Theresa May: "Wir haben über die Vision Großbritanniens von einer ambitionierten wirtschaftlichen Partnerschaft gesprochen sobald Großbritannien die EU verlässt. Denn ich will sichergehen, das britische Firmen maximale Freiheit bei Geschäften in Deutschland haben. Und das gleiche gilt für Deutsche in Großbritannien."