Es sei ihre erste Gelegenheit seit Mittwochabend, sich vor den Parlamentariern zu erklären, so die britische Premierministerin Theresa May am Montag, dann wird sie von Rufen unterbrochen. Die Wogen rund um den Brexit-Krimi, sie schwappen weiter hoch. Die unter Druck stehende Regierungschefin gibt dem umstrittenen Ausstiegsvertrag mit der EU derzeit keine Chance im Unterhaus. Nach jetzigem Stand werde das Parlament das Abkommen auch im dritten Versuch nicht annehmen, so May in London. Sie bemühe sich aber und spreche mit Parlamentariern, um ein Votum noch in dieser Woche zu ermöglichen und damit den Weg für einen geordneten Ausstieg aus der EU bis zum 22. Mai zu ebnen. "Wir stimmen hoffentlich alle überein, dass wir den Moment der Entscheidung haben. Dabei müssen wir der Wirklichkeit der schwierigen, vor uns liegenden Aufgabe ins Auge blicken." Wenig Gutes lässt die Labour-Opposition an Mays Strategie. Parteichef Jeremy Corbyn sagte: "Die Herangehensweise der Regierung an den Brexit ist jetzt zu einer nationalen Schande geworden." May kämpft angesichts des völlig unklaren weiteren Vorgehens beim Brexit zunehmend um ihr politisches Überleben. Sie habe auch in ihrem eigenen Lager keinen Rückhalt mehr, sagte der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen dem Sender "Sky News". Das Parlament hatte den Pakt für einen geordneten Brexit seit Jahresanfang bereits zweimal krachend abgelehnt. Ohne Zustimmung in dieser Woche droht ein harter Austritt. Die EU hat wegen der Selbstblockade Großbritanniens einen Aufschub bis zum 12. April gewährt. Das Datum gilt, falls das Unterhaus den von May mit Brüssel ausgehandelten Vertrag abermals ablehnt. Mit einem Deal würde der Abschied am 22. Mai über die Bühne gehen.