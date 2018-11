Es scheint längeren Gesprächsbedarf zu geben. Das britische Kabinett saß am Mittwochabend in Downing Street 10 zusammen - dem Dienstsitz der Premierministerin - und beriet über den Entwurf eines Brexit-Vertrages. Eine geplante Pressekonferenz war abgesagt worden. Premierministerin Theresa May will am Donnerstag im Parlament eine Erklärung zur Beratung über den Entwurf geben. Das teilte ihr Büro am Mittwochabend mit. Mays Kabinett beriet seit dem Nachmittag über das Papier. Ob es angenommen wird, ist vollkommen offen. Die Unterhändler der EU und von Großbritannien hatten den Text zuvor ausgehandelt. Doch es fehlt noch die politische Zustimmung. In Brüssel erklärten Diplomaten nach einem Treffen der 27 EU-Botschafter, keine Informationen über die Gespräche in London erhalten zu haben.