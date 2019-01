Nach dem überstandenen Misstrauensvotum im Parlament ging die britische Premierministerin Theresa May am späten Mittwochabend in die Offensive. Die Abgeordneten müssten nun zusammenarbeiten, sagte May in London. Jetzt müsse deutlich werden, was das Parlament wolle. Sie habe deshalb Politiker aller Parteien zu Beratungen eingeladen: "Ich glaube, dass es meine Pflicht ist, dem Wunsch der Bevölkerung, die Europäische Union zu verlassen, gerecht zu werden. Die Abgeordneten haben deutlich gemacht, was sie nicht wollen. Jetzt müssen wir alle konstruktiv daran arbeiten, um herauszufinden, was das Parlament will. Deshalb habe ich Vertreter aller Parteien eingeladen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Eine, die dem Referendum gerecht wird und zugleich eine Mehrheit im Parlament findet. Jetzt ist die Zeit, um eigene Interessen beiseitezuschieben." Auch die größte Oppositionspartei Labour sollte mit ihr einen neuen Brexit-Ansatz diskutieren. Ihre Türen stünden dafür offen, sagte May.