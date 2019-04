In den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen bittet die britische Premierministerin Theresa May die EU um mehr Zeit. In einem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk schlug sie eine Verschiebung des Austrittstermins vom 12. April auf den 30. Juni vor. Sollten beide Seiten den Austrittsvertrag vor dieser Frist ratifizieren, soll das Vereinigte Königreich früher aus der Europäischen Union austreten können, heißt es in dem Brief vom Freitag. Darin kündigt May zugleich an, dass sich ihr Land auf die Ende Mai stattfindende Europawahl vorbereiten werde. Nach Auskunft eines ranghohen EU-Vertreters ist EU-Ratspräsident Tusk für eine Verlängerung des Brexit-Datums von bis zu einem Jahr. "Der einzige vernünftige Ausweg wäre eine lange, aber flexible Erweiterung", sagte der Insider. Er würde das "Flextension" nennen." Die Verlängerung würde automatisch enden, sobald das Austrittsabkommen akzeptiert und vom britischen Parlament ratifiziert worden sei. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak reagierte am Freitag zurückhaltend auf die neue Entwicklung: "Wichtig ist, dass wir einen geordneten Brexit, wenn er denn kommen sollte, bekommen. Und wir müssen dafür sorgen, dass auch diese Europawahl auch rechtmäßig abläuft. Und das am Ende auch niemand einen Grund hat, diese Wahl anzufechten. Das muss man jetzt prüfen. Deswegen wäre sich Zeit zu nehmen und auch genau zu schauen, was sind jetzt die nächsten Schritte, genau das richtige Momentum. Wir haben das jetzt beobachtet in den vergangenen Wochen, dass gesagt wurde immer in London, was nicht geht. Wir wollen wissen, was geht. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssen einer Vereinbarung einstimmig zustimmen. Das weitere Vorgehen soll bei einem EU-Sondergipfel am Mittwoch beschlossen werden. May bemüht sich derzeit in Gesprächen mit der oppositionellen Labour-Partei, doch noch einen Brexit-Deal zu finden, der im Unterhaus eine Mehrheit bekommt.