Die britische Premierministerin Theresa May setzt auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von ihr erhofft sie sich Rückdeckung für ihren Antrag auf eine Brexit-Frist-Verlängerung bei der Europäischen Union. Am Mittwochabend entscheidet ein EU-Sondergipfel, ob den Briten noch einmal Aufschub gewährt wird oder ob es am Freitag zum gefürchteten harten Brexit kommt. Nach dem Gespräch mit Merkel in Berlin will May auch noch nach Paris reisen, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sprechen. Sollte Großbritannien erst nach der Europa-Wahl vom 23. bis 26. Mai aus der EU ausscheiden, müssten die Briten noch an der Abstimmung teilnehmen. Darauf ist die Regierung in London nach eigenen Angaben vorbereitet. Der deutsche Europastaatsminister Michael Roth warnte Großbritannien davor, die Geduld der EU überzustrapazieren. Es gebe innerhalb der EU nicht unendlich viel Geduld, die Situation sei frustrierend. "Wir erwarten endlich substanzielle Schritte in die richtige Richtung. Bislang hat sich überhaupt nichts geändert. Wir denken natürlich auch über eine entsprechende Fristverlängerung nach, auch über eine längere Fristverlängerung. Die muss aber auch an ganz strenge Kriterien gebunden werden." Die Parlamentsbeauftragte der britischen Regierung, Andrea Leadsom, hofft auf eine Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, um vom britischen Parlament doch noch die Zustimmung für einen Brexit-Deal zu erhalten. "Es wäre fantastisch, wenn Merkel einen geordneten Brexit unterstützen würde, indem sie zustimmt, das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren". Wie auch immer der nächste Akt im Brexit-Drama ausgehen wird. Die Bevölkerung in Großbritannien ist tief gespalten. Zwischen denjenigen, die überhaupt keinen Brexit wollen und denjenigen, den es nicht schnell genug gehen kann. Notfalls auch ohne Deal.