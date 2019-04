Die britische Premierministerin Theresa May war am Dienstag erneut auf Reisen, um für einen Aufschub des Austritts ihres Landes aus der EU zu bitten. Nach ihrem mehrstündigen Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin kam sie am frühen Abend dann beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Hintergrund ist der wichtige Termin am Mittwoch in Brüssel. Auf einem EU-Sondergipfel zum Brexit wird es darum gehen, einen chaotischen Austritt Großbritanniens aus der EU am Freitag zu verhindern. Mays Termin bei Macron gilt aus schwierig, da der französische Präsident einen langen Aufschub des Brexits ablehnt. Es wird jedoch erwartet, dass die EU Großbritannien einen weiteren Brexit-Aufschub gewähren wird. Unklar ist allerdings noch, unter welchen Bedingungen eine Fristverlängerung zugestanden wird.