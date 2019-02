Bei der Ankunft der britischen Premierministerin protestieren am Mittwochabend als Einhörner verkleidete Brexit-Gegner an der EU-Kommission in Brüssel. Theresa May suche hier ja geradezu nach Fabelwesen, da solle sie nicht enttäuscht werden, meinen sie. Zuvor hatte der dortige Gastgeber, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Gelegenheit genutzt, vor Pressevertretern etwas klarzustellen. Er habe sich am Morgen aus Versehen selbst beim Rasieren geschnitten. Damit niemand denke, May habe ihm die Wunde zugefügt, witzelt Juncker. Und dann kam May. Wenn auch sicher ohne Handgreiflichkeiten, politisch angespannt ist die Situation in Sachen Brexit allemal. Gut einen Monat vor dem für Ende März geplanten Austritt steuern Großbritannien und die EU in den Verhandlungen auf einen Crash zu. Der britische Außenminister Jeremy Hunt schloss in Berlin eine Vereinbarung ohne eine Neuregelung der sogenannten Backstop-Klausel für die Grenze Nordirlands aus. Das sei wirklich der einzige Ausweg aus der jetzigen Situation, so Hunt. Die Backstop-Regelung sieht eine vorübergehende Zollunion des zu Großbritannien gehörenden Nordirlands mit der EU vor bis zum Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens. Eine Änderung, gar eine Befristung, lehnen die EU-Partner wie auch Juncker ab. Das Treffen mit ihm bezeichnete May im Anschluss als konstruktiv. Sie habe die Notwendigkeit einer rechtlich verbindlichen Änderung am Backstopp unterstrichen. May hat bisher kein Datum für eine erneute Austritts-Abstimmung im Unterhaus genannt. Sollte die britische Premierministerin dort keine Mehrheit bekommen, droht ein ungeregelter Brexit.