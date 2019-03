Die britische Premierministerin Theresa May hat am Mittwoch ihre Bereitschaft zum Rücktritt signalisiert, um ihr Austrittsabkommen mit der EU doch noch zu retten. Man müsse den Deal durchbringen und den Brexit durchziehen, sagte sie bei einem Treffen mit Abgeordneten ihrer konservativen Partei einer Erklärung ihres Büros zufolge. Sie sei bereit, dafür ihr Amt früher aufzugeben. Angepeilt wurde eine weitere Abstimmung am Freitag über die bereits zwei Mal abgelehnte Vereinbarung. Allerdings blieb unklar, ob das Angebot May genug Unterstützung bringen würde. Das britische Pfund zumindest legte deutlich zu, nachdem der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson angekündigt hatte, dem Brexit-Deal von Premierministerin May zuzustimmen. Johnson ist als Euroskeptiker bekannt und hatte sich nach Mays Rücktrittsangebot für die Zustimmung entschieden. Der Parlamentssprecher John Bercow sagte am Mittwoch, eine etwaige weitere Abstimmung von Mays Version setze deutliche Veränderungen des Antrages voraus: "Ich verstehe, dass die Regierung denken mag, eine dritte Abstimmung morgen oder sogar am Freitag zu erreichen. Wenn das Parlament denn dann tagen will. Dahingehend aber, damit es da keine Missverständnisse gibt, möchte ich klarmachen, dass ich erwarte, die Regierung solle den Test der Veränderung bestehen!" Am Mittwochabend sollte das Parlament zunächst über Optionen für das weitere Vorgehen abstimmen. Allerdings wären etwaige Ergebnisse für die Regierungschefin May nicht bindend. Die Abstimmungen am Abend hatte das Parlament gegen den Willen von May erzwungen. Zunächst gab es laut Parlamentariern "keine klare Tendenz zu irgendeinem der Vorschläge".