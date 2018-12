Die Tür der Limousine der britischen Premierministerin Theresa May aufzubekommen, war am Dienstag vor dem Kanzleramt in Berlin noch das kleinste Problem. May war in die deutsche Hauptstadt gekommen, um ihre Möglichkeiten auszuloten, doch noch Änderungen am Brexit-Abkommen mit der EU durchzusetzen. Doch dagegen gibt es erheblichen Widerstand. Zum Beispiel von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er fand vor dem Europäischen Parlament in Straßburg deutliche Worte: "Das Abkommen, das wir erreicht haben ist das Beste, das möglich war. Und es ist das einzig mögliche Abkommen. Es gibt keinen Platz für neue Verhandlungen. Natürlich gibt es aber Raum, wenn man es geschickt macht, für weitere Klarstellungen und Interpretationen. Aber wir werden die Verhandlungen nicht wieder eröffnen. Das wird nicht passieren. Jeder muss wissen, dass die Verhandlungen nicht wieder eröffnet werden." Bereits am Dienstagvormittag hatte sich May mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Den Haag getroffen. Rutte sagte im Anschluss an das Treffen, es sei ein nützliches Gespräch gewesen. Am Montag hatte May die geplante Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus vorerst abgesagt, da sie nicht mit der erforderlichen Mehrheit für die Austritts-Vereinbarung rechnen konnte. Die Abstimmung im Unterhaus ist nun vor dem 21. Januar geplant, wie ein Sprecher Mays mitteilte. Was bei einem "Nein" geschehen würde, ist völlig unklar.