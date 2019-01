Die britischen Abgeordneten kamen am Dienstag erneut zusammen, um über das weitere Vorgehen beim Brexit abzustimmen. Premierministerin Theresa May warb vorher erneut für Neuverhandlungen der Brexit-Vereinbarung mit der EU. Das Abkommen in seiner jetzigen Form hatte das Parlament vor zwei Wochen mit großer Mehrheit abgelehnt. "Die letzte Abstimmung war eindeutig. Die Welt weiß jetzt also, was dieses Parlament nicht will, heute müssen wir eine klare Botschaft dazu haben, was wir wollen." Die Abstimmung am Dienstagabend über mehrere Zusatzanträge sollte Wege aufzeigen, wie die Vereinbarung im Sinne der Abgeordneten verändert werden könnte. Mit besonderer Spannung wurde am Dienstag das Votum über ein Vorschlag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper erwartet, das dem Parlament das Heft des Handelns übergeben könnte: Sollte May bis zum 26. Februar kein Abkommen mit der EU durch das Parlament bringen, wird über eine Verlängerung des Austrittszeitraums bis zum 31. Dezember abgestimmt. Dies müssten allerdings auch die verbliebenen EU-Staaten einstimmig annehmen.