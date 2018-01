Wenn in Hongkong die Sonne untergeht, füllen sich die Fastfoodrestaurants. Doch diese Menschen kommen nicht zum Essen, sie kommen zum Schlafen. Eine andere Möglichkeit haben sie nicht, denn sie sind obdachlos. In der chinesischen Metropole haben sich die Immobilienpreise in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Ein Platz Mehrbettzimmer ohne Fenster kostet mittlerweile über 200 Euro im Monat. Wer eine Wohnung mit Fenstern und Bad mieten möchte, muss mindestens 1200 Euro bezahlen. Viele Menschen können sich das nicht leisten. In Hongkong ist jeder 5. Menschen arm. Seit Jahren wächst der Druck auf die Regierung. Doch auch Proteste haben bislang keine Verbesserung bewirkt. Und so bleibt immer mehr Menschen in der Millionenmetropole nur das Leben auf der Straße oder im Schnellrestaurant.