US-Präsident Donald Trump wollte sich dem TV-Sender CNN zufolge zunächst nicht öffentlich zum Ausgang der US-Wahlen äußern. Dafür gab es von ihm einen Eintrag auf Twitter. Dort schrieb er: "Riesiger Erfolg heute Nacht. Danke an alle" Angesichts der sich abzeichnenden Ergebnisse kann man allerdings nur schwerlich von einem riesigen Erfolg für die Republikaner von Trump sprechen. Die Demokraten nahmen ihnen nach ersten Ergebnissen und Medienberichten aus der Nacht zum Mittwoch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus ab. In der zweiten Kongresskammer, dem Senat, konnten die Republikaner dagegen wohl ihre Mehrheit ausbauen. Die Spaltung im Kongress wird es für Trump deutlich schwieriger machen, seine Politik durchzusetzen. Zudem dürften die Demokraten Ermittlungen in den Ausschüssen einleiten. Die ranghohe Demokratin Nancy Pelosi kündigte an, der Kongress werde der Verfassung entsprechend den Präsidenten stärker kontrollieren. Das Ergebnis entspricht den Umfragen, die eine Spaltung des Kongresses vorhergesagt hatten. Die Demokraten errangen im Repräsentantenhaus den Berichten und Prognosen zufolge sicher mehr als die 23 Sitze, die sie für eine Mehrheit benötigten. Die Republikaner gewannen demnach ihrerseits Stimmen im Senat dazu, wo ihre Mehrheit zuletzt hauchdünn war. In den USA sind die beiden Kammern des Parlaments bei den meisten Gesetzesvorhaben gleichberechtigt.