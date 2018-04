Einige Journalisten gingen unfreiwillig zu Boden, als die Pornodarstellerin Stormy Daniels am Montag vor einem New Yorker Gericht erschien. Daniels, deren echter Name Stephanie Clifford lautet, wurde Zeugin, wie der Anwalt von US-Präsident Donald Trump Michael Cohen vor Gericht eine Niederlage erlitt. Er wollte bei ihm beschlagnahmtes Material unter Verschluss halten. Berichten zufolge sollen darunter auch Unterlagen sein, die Geldzahlungen an die Pornodarstellerin belegen. Cohen hatte zugegeben, Stormy Daniels wenige Tage vor der Präsentenwahl 130.000 Dollar gezahlt zu haben, damit diese eine angebliche Affäre mit Trump nicht ausplaudert. Daniels hatte Trump verklagt, weil sie sich der im Raum stehenden Stillschweige-Vereinbarung nicht verpflichtet fühlt. Bei der Anhörung in New York lehnte die Richterin den Verschluss-Antrag von Cohen ab. Sie stimmte allerdings zu, dass Cohens eigene Anwälte Zugang zum Material erhalten. Nach der Anhörung gab sich Daniels kämpferisch: "Seit Jahren verhält sich Mr. Cohen so, als ob er über dem Gesetz steht. Er betrachtet sich selbst und bezeichnet sich als Mr. Trumps Mann für's Grobe. Er spielt nach seinen eigenen Regeln. Oder sollen wir sagen: ohne jede Regel? Er hätte nie gedacht, das ein kleiner Mann oder besser gesagt eine Frau - und schon gar nicht eine Frau wie ich - wirklich zählt. Das ist jetzt nicht mehr so. Mein Anwalt und ich wollen sicherstellen, dass jeder die Wahrheit herausfindet und die Fakten kennt. Ich gebe ihnen mein Wort, das wir nicht ruhen werden, bis das passiert. Vielen Dank." Trump hatte erklärt, er habe keine Affäre mit Clifford gehabt. Cohen hatte behauptet, er habe ihr das Geld aus eigener Tasche gezahlt. Und angeblich ohne Trumps Wissen.