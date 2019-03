Das britische Parlament hat der Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess abgerungen. Die Abgeordneten stimmten am späten Montagabend mit 329 zu 302 für einen Antrag, der ihnen gegen den Willen von Premierministerin Theresa May vorübergehend mehr Einfluss auf das weitere Vorgehen im Ringen um den Brexit-Kurs verschafft. Am Mittwoch soll über Alternativen zu Mays ausgehandelten EU-Austrittsvertrag abgestimmt werden. Dieser wurde bereits zwei Mal vom Unterhaus abgelehnt. Damit ist weiter völlig offen, wann, wie oder gar ob es überhaupt zum Brexit kommt. Ebenfalls ungewiss ist die Zukunft der Premierministerin. Einem Medienbericht zufolge habe May erstmals angedeutet, dass sie sich unter bestimmten Bedingungen einen Rücktritt vorstellen könnte. Während eines privaten Gesprächs auf ihrem Landsitz mit führenden Euroskeptikern aus ihrer Partei habe May am Sonntag gesagt, sie würde im Gegenzug für eine Zustimmung zu ihrem Brexit-Vertrag einen Rücktritt in Betracht ziehen, berichtete die Zeitung "The Sun" am Montagabend.